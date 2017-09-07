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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19138

В Сумах разыграли похищение человека для Ютуба

Трое молодых сумчан, чтобы снять материал для YouTube, в вечернее время суток разыграли сценку с перевозкой своего товарища в багажнике автомобиля. Случайная женщина, проезжавшая мимо, восприняла все как похищение человека и вызвала полицию.

В Сумах трое 19-летних сумчан, чтобы развлечься, решили, снять ролик для YouTube-канала. Им не пришло ничего лучшего, чем идея покататься в багажнике «Ланоса». С этой целью один из трех залез в багажник легкового автомобиля, а его приятели завели двигатель и помчались по улице Харьковской.

Случайная женщина, ехавшая на авто вслед за шутниками, увидела, что из незакрытого до конца багажника переднего автомобиля виднеется человеческая голова, и происходит какая-то жестикуляция рукой, и, приняв все как похищение человека, вызвала полицию. Сообщив правоохранителям номер машины, в которой перевозили «похищенного», и, указав направление ее движения, женщина положила трубку.

Все остальное было делом техники, и вскоре, в районе улицы Прокофьева, шутников нашли. Ребята, не ожидая такого поворота событий, немного испугались, но, придя в себя, сообщили полиции, что просто захотели экстрима.

Проведя соответствующие беседы с юношами, о нежелательности подобных шуток в условиях, когда страна и так живет в напряжении, связанном с войной и террористическими угрозами, работники полиции составили протокол по ст.173 КоАП «Мелкое хулиганство», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Хулиганство
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