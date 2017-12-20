В Сумах произошло тройное ДТП

На ул. Ильинской возле тринадцатой школы столкнулось 3 автомобиля: Шевроле, Рено и Лада. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, он выясняет обстоятельства ДТП, пишет sumynews.com.
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