Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10219

Дело по открытым слушаниям «Сумытеплоэнерго» закрыли (видео)

Закрыто производство по делу об обязательстве ООО «Сумытеплоэнерго» провести открытые слушания по тарифам на тепло и горячую воду.

Заречный районный суд г. Сумы решил не рассматривать дальше обжалование протоколов общественных слушаний о повышении тарифов ООО «Сумытеплоэнерго», говорится в сюжете UA:СУМИ. Заседание началось с ходатайства от исполкома и тепловиков. Просили прекратить производство. Основанием назвали текст Постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 28 декабря 2017 года. Согласно документу, стоимость отопления и горячей воды подорожали. По словам представителя исполнительного комитета и предприятия, поэтому отсутствует предмет спора и дальше дело рассматривать не актуально.

Юлия Мельник, представитель исполкома Сумского горсовета отметила: «Просим суд закрыть производство, так как из исковых требований истца, он оспаривал сами обсуждения, этот этап предшествует утверждению тарифов. Если истец считает, что его права нарушены, то он должен обжаловать постановление НКРЭКУ, а протоколы об общественных слушаниях исчерпали свое действие фактом становления тарифов. НКРЭКУ приняло эти протоколы, и повысило предприятию тарифы».

Представитель «Сумытеплоэнерго» Диана Приходько: «По результатам этих обсуждений, уже приняты постановления, и исковые требования о повторном проведении уже не актуальны, постановления вступили в силу, протоколы исчерпали свое действие».

Александр Соколов - истец говорит: «Придет представитель НКРЭКУ и заявит, что их постановление принято на основании этих протоколов, и задаст вопрос: «Вы протоколы оспаривали?», А мы скажем: «Ну, получается, что нет, если мы закроем производства». Раз протоколы не оспорены, то и постановление является законным, все это манипулирование процессуальными тонкостями. Нет оснований говорить, что нет предмета спора. Предмет спора есть, и мы обжалуем незаконность действий «Сумытеплоэнерго».

После двухчасового перерыва судья Заречного районного суда Алла Клименко, объявила решение: в связи с отсутствием предмета спора закрыто производство по делу по иску Александра Соколова к ООО «Сумытеплоэнерго», исполнительному комитету Сумского городского совета (третье лицо: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) о признании действий незаконными, обязательства провести открытые слушания по вопросам необходимости пересмотра и установления тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

Провозглашено вступительную и резолютивную части решения. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 15 дней, сообщает сайт Заречного районного суда.

Истец в свою очередь отметил, что решение считает незаконным и будет оспаривать его.

По словам адвоката Богдана Пулинцы: «Общественные слушания являются обязательными, в настоящее время происходит нарушение процессуальных норм, это приводит к нарушению законодательства, а любое нарушение законодательства является основанием для отмены соответствующих принятых решений. Поскольку, если норму не будут соблюдать, то зачем нам вообще закон?».

Право Александр Соколов ООО «Сумытеплоэнерго»
view counter

По тематике

30.12.2017 11:39

Тарифы ООО «Сумытеплоэнерго» изменились

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об изменении тарифов на услуги по централизованному...

14.12.2017 15:39

«Сумыпастранс» проиграл суд по повышению тарифов

Очередной сумской перевозчик проиграл суд сумским активистам....

07.12.2017 12:34

Очередная победа: сумчане продолжают бороться за 3 гривны в маршрутках

Сегодня, 7 декабря, Заречный районный суд г. Сумы отменил оба решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках ФЛП Олийнык....

01.12.2017 11:48

В Сумах горячая вода порвала насос (видео)

В Сумах в Девятом микрорайоне произошел порыв сети горячего водоснабжения....

23.11.2017 12:46

Тарифы на тепло, воду и электричество для сумчан не повысили

Запланированное на 23 ноября рассмотрение проектов постановлений НКРЭКУ о повышении тарифов на 2018-ый год для ПАО «Сумыоблэнерго», КП «Горводоканал» Сумского...

Новости

В Шостке на автозаправке взорвался автомобиль (фото, видео, обновлено)
Вчера 09:58
В Сумах подняли тарифы на обслуживание жилья
09.01.2018 12:59
В Сумах поженились участник АТО и донетчанка
Сегодня 17:52
В Шостке усомнились в психическом здоровье российских генералов, нашедших «украинский след» в Сирии
Сегодня 17:50
Сумские биатлонистки в ТОП-5 на кубке мира
Сегодня 17:24
Областные деньги будут храниться в «Приватбанке»
Сегодня 17:16
В Сумах сконструировали бионический протез руки (видео)
Сегодня 16:29
Роменские участковые задержали двух грабителей
Сегодня 15:46
Сумчане посетили зону АТО с концертами
Сегодня 15:11
В Сумах отметили 140-летие железной дороги
Сегодня 14:29
Сумской «Центр ухода за животными» хотят поселить у «черта на Куличках»
Сегодня 14:03
На территории СНАУ образовалась несанкционированная свалка
Сегодня 13:49
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.