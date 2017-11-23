Дело по открытым слушаниям «Сумытеплоэнерго» закрыли (видео) Закрыто производство по делу об обязательстве ООО «Сумытеплоэнерго» провести открытые слушания по тарифам на тепло и горячую воду.

Заречный районный суд г. Сумы решил не рассматривать дальше обжалование протоколов общественных слушаний о повышении тарифов ООО «Сумытеплоэнерго», говорится в сюжете UA:СУМИ. Заседание началось с ходатайства от исполкома и тепловиков. Просили прекратить производство. Основанием назвали текст Постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 28 декабря 2017 года. Согласно документу, стоимость отопления и горячей воды подорожали. По словам представителя исполнительного комитета и предприятия, поэтому отсутствует предмет спора и дальше дело рассматривать не актуально.

Юлия Мельник, представитель исполкома Сумского горсовета отметила: «Просим суд закрыть производство, так как из исковых требований истца, он оспаривал сами обсуждения, этот этап предшествует утверждению тарифов. Если истец считает, что его права нарушены, то он должен обжаловать постановление НКРЭКУ, а протоколы об общественных слушаниях исчерпали свое действие фактом становления тарифов. НКРЭКУ приняло эти протоколы, и повысило предприятию тарифы».

Представитель «Сумытеплоэнерго» Диана Приходько: «По результатам этих обсуждений, уже приняты постановления, и исковые требования о повторном проведении уже не актуальны, постановления вступили в силу, протоколы исчерпали свое действие».

Александр Соколов - истец говорит: «Придет представитель НКРЭКУ и заявит, что их постановление принято на основании этих протоколов, и задаст вопрос: «Вы протоколы оспаривали?», А мы скажем: «Ну, получается, что нет, если мы закроем производства». Раз протоколы не оспорены, то и постановление является законным, все это манипулирование процессуальными тонкостями. Нет оснований говорить, что нет предмета спора. Предмет спора есть, и мы обжалуем незаконность действий «Сумытеплоэнерго».

После двухчасового перерыва судья Заречного районного суда Алла Клименко, объявила решение: в связи с отсутствием предмета спора закрыто производство по делу по иску Александра Соколова к ООО «Сумытеплоэнерго», исполнительному комитету Сумского городского совета (третье лицо: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) о признании действий незаконными, обязательства провести открытые слушания по вопросам необходимости пересмотра и установления тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

Провозглашено вступительную и резолютивную части решения. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 15 дней, сообщает сайт Заречного районного суда.

Истец в свою очередь отметил, что решение считает незаконным и будет оспаривать его.

По словам адвоката Богдана Пулинцы: «Общественные слушания являются обязательными, в настоящее время происходит нарушение процессуальных норм, это приводит к нарушению законодательства, а любое нарушение законодательства является основанием для отмены соответствующих принятых решений. Поскольку, если норму не будут соблюдать, то зачем нам вообще закон?».