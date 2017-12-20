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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3143

Дело насильника-наркомана будут разбирать повторно

По принципиальной позиции прокуратуры отменено незаконное реабилитирующее решение суда первой инстанции.

Судом первой инстанции отказано в применении принудительных мер медицинского характера к 50-летнему местному жителю, который признан невменяемым, а также закрыто уголовное производство в связи с недоказанностью совершения им насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом в отношении несовершеннолетнего, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 309 УК Украины.

Не соглашаясь с таким решением, прокурором подана апелляционная жалоба, в которой указано на существенные нарушения уголовного процессуального закона и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства. Пересматривая решение горрайоного суда, Апелляционный суд Сумской области согласился с доводами прокурора, изложенными в апелляционной жалобе, и отменил незаконное решение суда первой инстанции с назначением нового судебного разбирательства.

Речь идет о событиях, произошедших в г. Глухов в 2016 года. Тогда около 2:25 минут обвиняемый догнал несовершеннолетнюю девушку и, используя физическое превосходство над ней, схватив правой рукой за горло, а левой - за туловище, отвел за гаражи, где, достав из кармана куртки нож и приставил его к горлу потерпевшей, удовлетворил половую страсть неестественным способом. Кроме того, у обвиняемого по месту жительства было обнаружено и изъято наркотическое средство – каннабис, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Апелляционный суд Сумской области Глухов Изнасилование Наркотики
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