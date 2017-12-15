У Сумах презентували краєзнавчі новинки До 79 річниці створення Сумської області в обласній науковій бібліотеці презентували серію із 14 унікальних науково-документальних книжок з краєзнавства, виданих за сприяння облдержадміністрації та кошти обласного бюджету.

За словами голови Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олега Корнієнка, така кількість краєзнавчих книг за рахунок обласного бюджету виходить вперше. І більшість з них присвячена сторіччю української революції 1917-1921 років.

Як повідомив керівник апарату облдержадміністрації Дмитро Живицький, минулий рік був «проривним» у місцевому книговиданні. Адже на його підтримку в 2017 році було витрачено з обласного бюджету майже 1 мільйон гривень.

«Дуже важливо сьогодні усім нам знати саме про події української революції, про визвольну боротьбу українців на території Сумщини 1917-1921 років. Адже в радянські часи історія була переписана, матеріали, які сьогодні досліджуються, раніше всіляко замовчувалися, – говорив він. – І ми тільки сьогодні дізнаємося, що наші земляки, виявляється, були і в Центральній Раді і в УНР, і в урядах в еміграції. Ми маємо пишатися ними, а головне, знати про них, адже через сто років події повторюються. І наше завдання сьогодні на прикладах минулого розуміти, як треба протистояти російській агресії і запобігти тим помилкам, які призвели до поразки визвольної боротьби українського народу 100 років тому».

Народний депутат Олег Медуниця на презентації подякував краєзнавцям за їх дослідження: «Насправді місія цих видань дуже важлива, фактично це повернення нашої Сумщини в Україну. Адже ще в 90-х роках наша область була прокомуністичною, а місто Суми – тотально російськомовним. І зараз завдяки краєзнавцям ми всі разом виконуємо це непросте завдання – повернення нашої області в Україну. Приємно, що облдержадміністрація підтримала цю ідею і за державний кошт ми побачили потужний краєзнавчий матеріал».

У серії видань є кілька книг відомого краєзнавця Геннадія Іванущенка, це, зокрема, «Повстанський рух 20-х – 30-х років ХХ століття на Сумщині», «Українське відродження 1917-1920 років на Сумщині», «ОУН-УПА на Сумщині», «Сумчани в боротьбі за волю» тощо.

«Ми взялися за цю справу, тому що в часи більшовицького колоніального поневолення було написано дуже багато неправди, – розповів дослідник. – А правду ми знайшли в архівах, зокрема, в Державному архіві Сумської області, де під шифром № 2372 побачили документи періоду української революції у боротьбі за збереження державності. Саме завдяки архівним даним, в тому числі, і з’явилися ці книги».

Про своє дослідження «Уродженці Сумщини – учасники української революції 1917-1921 рр.» розповів на презентації кандидат історичних наук, доцент кафедри конституційного права, теорії та історії держави та права Сумського державного університету Валерій Власенко. Його книга – це дев’ять нарисів про жителів Сумщини, які брали активну участь в українській революції.

А доктор наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та філології СумДУ, один із упорядників книги «Інакодумство на Сумщині (1955-1990)» Володимир Садівничий наголосив на тому, що саме книги з краєзнавства, які видані на Сумщині, мають працювати на розбудову України. І це завдання навіть не стільки істориків, як журналістів, вчителів, викладачів різноманітних дисциплін, в тому числі й технічних, літераторів тощо. Адже про події та персоналії, описані в цих книгах, мають знати всі жителі області. Тільки через усвідомлення свого героїчного минулого українці повинні будувати сьогодення і майбутнє.