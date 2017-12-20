Роменские участковые задержали двух грабителей Чтобы подзаработать денег, двое жителей Ромен ограбили местную пенсионерку.

К участковым Роменского отдела полиции обратилась 66-летняя жительница города. Пенсионерка рассказала, что несколько минут назад ей позвонили соседи и рассказали, что двое неизвестных вломились в ее нежилое хозяйство, вытащили стокилограммовую металлическую трубу, которая служила, как перекрытие для бывшего погреба, и, не обращая ни на какие замечания, погрузили ее на велосипед и увезли.

Правоохранители быстро нашли вероятных подозреваемых. Мужчины продолжали двигаться по улице вместе с награбленным. Злоумышленниками оказались жители города 25 и 40 лет, которые признались в содеянном. Один из них объяснил, что предложил товарищу пойти на преступление, другой - не отказал. Дом выбирали вместе, зная, что там никто не живет. Трубу планировали сдать в металлоприемный пункт, а вырученные деньги поделить поровну.

Полицейские проверяют их на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Сейчас следователи уже объявили им подозрение по ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и направили уголовное производство в суд. За содеянное мужчинам грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.