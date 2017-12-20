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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00343

Мошенники обманули 90-летнюю ямпольчанку

В Ямполе злоумышленник, представившись работником полиции, обманул 90-летнюю бабушку на пять тысяч гривен.

В полицию Ямпольского отделения обратилась местная пенсионерка. Она рассказала правоохранителям, что ее обманул незнакомец, назвавшийся полицейским. Он рассказал, что сын женщины вместе с внуком стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, в котором есть пострадавшие. Он отметил, что люди находятся в тяжелом состоянии в больнице, и, если она хочет, чтобы ее близкие не попали за решетку, может материально помочь семье пострадавших, на лечение которым нужны сейчас деньги.

Ошарашенная новостью женщина достала имеющиеся пять тысяч гривен из тайника и отдала мужчине. После чего, связавшись с родственниками, поняла, что ее обманули.

Сейчас в полиции по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители продолжают обращаться к гражданам с просьбой: не быть слишком доверчивыми с незнакомцами, кем бы они ни назвались, общаться как можно больше с родными и рассказывать о возможных случаях мошенничества и злоумышленниках, которые дерзко обманывают преимущественно пенсионеров. Никогда не отдавайте деньги незнакомцам и всегда проверяйте полученную информацию. Помните, с такими предложениями обращаются только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество Ямполь
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