Полицейские Шостки ищут свидетелей ДТП, в котором серьезно пострадала школьница Пересекая проезжую часть на пешеходном переходе, 13-летняя школьница попала под колеса проезжающего автомобиля «ГАЗель».

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в полицию от фельдшера «скорой помощи». На место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как выяснили полицейские, дорожная авария произошла на оживленном пешеходном переходе. 29-летний водитель «ГАЗели» вовремя не заметил на дороге 13-летнюю девочку-пешехода и сбил ее. Вызванные медики доставили пострадавшую в больницу с тяжелыми травмами головы. Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, перелом левой плечевой кости.

По словам водителя, он не заметил на дороге пешехода, а только почувствовал удар об автомобиль. Когда же остановился и вышел из машины, на дороге увидел сбитую им школьницу.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Проводятся необходимые следственные действия. Правоохранители просят откликнуться свидетелей этого ДТП и позвонить по номерам: 050-327-91-48, 050-135-60-34, или обратиться в Шосткинский отдел полиции лично, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.