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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:54135

В Сумах патрульные нашли «мертвую душу»

Патрульные обнаружили мужчину с вероятно поддельным паспортом.

Во время патрулирования улицы Харьковской стражи порядка обнаружили гражданина, который нарушал общественный порядок.

Инспекторы провели с ним профилактическую беседу и попросили предъявить документы для составления административных материалов.

49-летний мужчина предоставил паспорт гражданина Украины. Во время проверки по имеющимся базам полицейские установили, что лицо, данные которого указаны в паспорте, числится умершим в 2005 году.

Предоставить какие-либо объяснения по данному факту мужчина не смог.

Инспекторы доставили его в Сумское отделение полиции.

Право Поддельные документы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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