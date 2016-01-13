В Сумах патрульные нашли «мертвую душу»

Во время патрулирования улицы Харьковской стражи порядка обнаружили гражданина, который нарушал общественный порядок.
Инспекторы провели с ним профилактическую беседу и попросили предъявить документы для составления административных материалов.
49-летний мужчина предоставил паспорт гражданина Украины. Во время проверки по имеющимся базам полицейские установили, что лицо, данные которого указаны в паспорте, числится умершим в 2005 году.
Предоставить какие-либо объяснения по данному факту мужчина не смог.
Инспекторы доставили его в Сумское отделение полиции.
Патрульные обнаружили мужчину с водительским удостоверением, которое имело признаки подделки....
Не имея соответствующего удостоверения на право управления автотранспортом, 33-летний иностранец настолько хотел сесть за руль собственной машины, что собственноручно подделал...
9 января, около 8 часов утра, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Audi 100, с номерными знаками Харьковской области,...
Патрульные обнаружили автомобиль, документы которого имели признаки подделки....
В городе Ахтырка по улице Чкалова работниками взвода сопровождения роты ДПС во время надзора за дорожным движением был остановлен автомобиль...