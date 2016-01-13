В Сумах патрульные нашли «мертвую душу» Патрульные обнаружили мужчину с вероятно поддельным паспортом.

Во время патрулирования улицы Харьковской стражи порядка обнаружили гражданина, который нарушал общественный порядок.

Инспекторы провели с ним профилактическую беседу и попросили предъявить документы для составления административных материалов.

49-летний мужчина предоставил паспорт гражданина Украины. Во время проверки по имеющимся базам полицейские установили, что лицо, данные которого указаны в паспорте, числится умершим в 2005 году.

Предоставить какие-либо объяснения по данному факту мужчина не смог.

Инспекторы доставили его в Сумское отделение полиции.