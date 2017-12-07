Сумчане примут лидера Высшей лиги 12-13 января БК «СумДУ» сыграет с командой из Николаева «Hико-Баскет-СДЮСШОР№4-МВУФК-ЦОП».

Игры 7-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей лиги пройдут в спортзале УАБД (ул. Петропавловская, 57, 2-ой этаж). Вход свободный.

Начнутся игры: в пятницу, 12 января, в 18.00, в субботу, 13 января, в 12.00.

После 6 туров у гостей 12 побед в 12 играх, и они лидеры высшей лиги. У наших 7 побед и третье место в группе 1.