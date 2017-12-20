Под Шосткой столкнулись маршрутка и «копейка» Сегодня, 12 января, в пос. Воронеж Шосткинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщил начальник сектора реагирования патрульной полиции № 3 Шосткинского отдела полиции Алексей Кравченко, на скользкой дороге водитель ВАЗ 2101, ехавший со станции Терещенской, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с рейсовым автобусом «Шостка – Погореловка».

В момент ДТП в автобусе были пассажиры. К счастью, никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения, сообщает Шостка.info.