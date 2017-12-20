Под Шосткой столкнулись маршрутка и «копейка»

Как сообщил начальник сектора реагирования патрульной полиции № 3 Шосткинского отдела полиции Алексей Кравченко, на скользкой дороге водитель ВАЗ 2101, ехавший со станции Терещенской, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с рейсовым автобусом «Шостка – Погореловка».
В момент ДТП в автобусе были пассажиры. К счастью, никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения, сообщает Шостка.info.
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