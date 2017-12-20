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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22131

На Белопольщине новый начальник отделения полиции

Личному составу Белопольского отделения полиции представили нового руководителя.

Приказом начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области от 11.01.2018 № 10-ОС на должность начальника Белопольского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области назначен Анисимов Андрей Николаевич.

Глава Белопольской районной государственной администрации Владимир Верещагин, который присутствовал на представлении, пожелал Андрею Анисимову успехов на посту и выразил надежду на улучшение оперативной обстановки в районе.

«Ваша задача организовать работу так, чтобы наши граждане чувствовали защищенность со стороны полиции. Правопорядок и законность на территории района должны быть соблюдены. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», - подчеркнул чиновник.

Право Белопольский район Назначение Полиция
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