На Белопольщине новый начальник отделения полиции Личному составу Белопольского отделения полиции представили нового руководителя.

Приказом начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области от 11.01.2018 № 10-ОС на должность начальника Белопольского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области назначен Анисимов Андрей Николаевич.

Глава Белопольской районной государственной администрации Владимир Верещагин, который присутствовал на представлении, пожелал Андрею Анисимову успехов на посту и выразил надежду на улучшение оперативной обстановки в районе.

«Ваша задача организовать работу так, чтобы наши граждане чувствовали защищенность со стороны полиции. Правопорядок и законность на территории района должны быть соблюдены. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», - подчеркнул чиновник.