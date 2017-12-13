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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:02206

Мэру Сум вручили протоколы о коррупции за премии

Сегодня, 16 января, Сумскому городскому голове Александра Лысенко сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции вручили два протокола о коррупции

Протоколы составлены по ч.1 и ч.2 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях. Городскому голове вменяют несообщение о наличии реального конфликта интересов и совершение действий при наличии такого конфликта. Речь идет о голосовании за изменение условий персонального ежемесечного премирования со 150% до 300% должностного оклада. По мнению правоохранителей, голос Александра Лысенка был решающим для принятия такого решения. Теперь эти протоколы рассмотрит суд и решит, совершал мэр коррупционные правонарушения или нет.

Политика Александр Лысенко Коррупция Мэр Протокол УЗЭ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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