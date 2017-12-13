Мэру Сум вручили протоколы о коррупции за премии Сегодня, 16 января, Сумскому городскому голове Александра Лысенко сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции вручили два протокола о коррупции

Протоколы составлены по ч.1 и ч.2 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях. Городскому голове вменяют несообщение о наличии реального конфликта интересов и совершение действий при наличии такого конфликта. Речь идет о голосовании за изменение условий персонального ежемесечного премирования со 150% до 300% должностного оклада. По мнению правоохранителей, голос Александра Лысенка был решающим для принятия такого решения. Теперь эти протоколы рассмотрит суд и решит, совершал мэр коррупционные правонарушения или нет.