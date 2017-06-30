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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:581218

Марченко увольняется с должности первого замгубернатора Сумщины

15 января Александр Марченко написал заявление об увольнении с должности первого зампредседателя Сумской облгосадминистрации

Эту информацию "Данкору" подтвердил сам г-н Марченко. По его словам, он просит уволить его с 15 февраля. О дальнейших планах Александр Марченко не распространяется, сказал лишь что с госслужбы уходит в частную структуру. 

Напомним, должность первого зампреда Марченко занимает с марта 2015 года. В облгосадминистрацию он пришел из компании Григория Дашутина.

Подробнее об Александре Марченко можно прочитать в его интервью "Данкору"

Политика Александр Марченко Замгубернатора Облгосадминистрация ОГА Увольнение
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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