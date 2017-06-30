Марченко увольняется с должности первого замгубернатора Сумщины 15 января Александр Марченко написал заявление об увольнении с должности первого зампредседателя Сумской облгосадминистрации

Эту информацию "Данкору" подтвердил сам г-н Марченко. По его словам, он просит уволить его с 15 февраля. О дальнейших планах Александр Марченко не распространяется, сказал лишь что с госслужбы уходит в частную структуру.

Напомним, должность первого зампреда Марченко занимает с марта 2015 года. В облгосадминистрацию он пришел из компании Григория Дашутина.

Подробнее об Александре Марченко можно прочитать в его интервью "Данкору"