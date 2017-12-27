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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35230

17-19 января в Украине ухудшение погодных условий

По прогнозам Укргидрометцентра, 17-19 января в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий.

На территории Сумской области ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, усиление ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Уважаемые граждане и водители! Спасатели обращаются с просьбой соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице и на автодорогах. Не ходите под раскидистыми деревьями и линиями электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение! Просим без особой надобности не выезжать на автодороги и ограничить передвижение. Обращаемся к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила безопасности, оказывать помощь на дорогах. Также, для обеспечения беспрепятственного проезда специального транспорта, задействованного в ликвидации снежных заносов, убедительная просьба не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистральных улицах и остановках общественного транспорта. Для предотвращения переохлаждения во время пребывания на свежем воздухе на период ухудшения погодных условий пожилым людям, больным и детям рекомендуем сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Непогода
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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