17-19 января в Украине ухудшение погодных условий По прогнозам Укргидрометцентра, 17-19 января в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий.

На территории Сумской области ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, усиление ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица.

Уважаемые граждане и водители! Спасатели обращаются с просьбой соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице и на автодорогах. Не ходите под раскидистыми деревьями и линиями электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение! Просим без особой надобности не выезжать на автодороги и ограничить передвижение. Обращаемся к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать правила безопасности, оказывать помощь на дорогах. Также, для обеспечения беспрепятственного проезда специального транспорта, задействованного в ликвидации снежных заносов, убедительная просьба не оставлять личный транспорт на трамвайных путях, магистральных улицах и остановках общественного транспорта. Для предотвращения переохлаждения во время пребывания на свежем воздухе на период ухудшения погодных условий пожилым людям, больным и детям рекомендуем сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.