Шосткинского насильника-педофила взяли под стражу

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«Только что по ходатайству Шосткинской местной прокуратуры 26-летнему подозреваемому в изнасиловании двух девочек избран безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», - написала она.
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