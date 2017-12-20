Шосткинского насильника-педофила взяли под стражу 26-летнего шосткинца, который изнасиловал двух 15-летних девочек, взяли под стражу на два месяца.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Только что по ходатайству Шосткинской местной прокуратуры 26-летнему подозреваемому в изнасиловании двух девочек избран безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», - написала она.