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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1598

Шосткинского насильника-педофила взяли под стражу

26-летнего шосткинца, который изнасиловал двух 15-летних девочек, взяли под стражу на два месяца.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Только что по ходатайству Шосткинской местной прокуратуры 26-летнему подозреваемому в изнасиловании двух девочек избран безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», - написала она.

Право Изнасилование Мера пресечения Под стражу Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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