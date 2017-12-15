В суд по Боршошу полиция не принесла доказательств

Речь идет о протоколе, составленном на Ивана Боршоша по подозрению в управлении авто в нетрезвом состоянии, а именно за отказ от освидетельствования.
Г-н Боршош утверждал, что он отказался от освидетельствования, потому что за рулем был не он, а девушка. В патрульной полиции утверждали, что у них есть видео, на котором г-н Боршош пересаживается с водительского места на пассажирское после остановки. Однако в судебное заседание патрульные такого видео не предоставили. Почему, пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб сказал, что сейчас выясняют, и пообещал дать комментарий позже.
Напомним: 5 лет назад г-н Боршош уже попадался на пьяной езде. Тогда суд признал его виновным и присудил штраф.
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