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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 13:51562

В суд по Боршошу полиция не принесла доказательств

Сегодня, 17 января, Ковпаковский райсуд закрыл административное дело в отношении зампреда облгосадминистрации Ивана Боршоша в связи с отсутствием состава правонарушения, так как полиция не предоставила надлежащих доказательств.

Речь идет о протоколе, составленном на Ивана Боршоша по подозрению в управлении авто в нетрезвом состоянии, а именно за отказ от освидетельствования.

Г-н Боршош утверждал, что он отказался от освидетельствования, потому что за рулем был не он, а девушка. В патрульной полиции утверждали, что у них есть видео, на котором г-н Боршош пересаживается с водительского места на пассажирское после остановки. Однако в судебное заседание патрульные такого видео не предоставили. Почему, пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб сказал, что сейчас выясняют, и пообещал дать комментарий позже.

Напомним: 5 лет назад г-н Боршош уже попадался на пьяной езде. Тогда суд признал его виновным и присудил штраф.

Право Иван Боршош Пьяный за рулем
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