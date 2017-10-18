В Сумах забыли почистить остановки и дворы? (фото)

После ночного снегопада городские коммунальные службы в основном справились с уборкой снега на дорогах и тротуарах. А вот остановки и придомовые территории в большинстве своем лопаты дворников не видели.
Сумчане пишут об этом в соцсетях.
«Суми, як завжди все через сраку!
Дороги прочистили, нагорнули кучі на зупинках. Транспорт зупиняється в 1,5 метрах, щоб комусь голову не розчавити!», - написал Дмитрик Майданюк.
Также техникой КП «Дорремстрой» были засыпаны въезды на придомовые территории и второстепенные улицы, на которых ,тем не менее, тоже живут люди.
«Головне при розчищенні доріг правильно засипати заїзди у двори)» - написал Алексей Макарюк.
«Ну що, будні європейського міста почалися) пішохідні переходи не розчищені і діти з батьками, які йдуть до школи, лізуть через ті гори снігу. Проїжджа частина " пливе"», - написала Ирина Билык.
С таким вопросом облгосадминистрация обращается ко всем жителям Сумщины и просит присылать сообщения, фото- и видеоматериалы по этому поводу....
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