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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30270

В Сумах забыли почистить остановки и дворы? (фото)

Большинство остановок общественного транспорта в городе не почищены.

Дмитрий Майданюк

После ночного снегопада городские коммунальные службы в основном справились с уборкой снега на дорогах и тротуарах. А вот остановки и придомовые территории в большинстве своем лопаты дворников не видели.

Сумчане пишут об этом в соцсетях.

«Суми, як завжди все через сраку!

Дороги прочистили, нагорнули кучі на зупинках. Транспорт зупиняється в 1,5 метрах, щоб комусь голову не розчавити!», - написал Дмитрик Майданюк.

Также техникой КП «Дорремстрой» были засыпаны въезды на придомовые территории и второстепенные улицы, на которых ,тем не менее, тоже живут люди.

«Головне при розчищенні доріг правильно засипати заїзди у двори)» - написал Алексей Макарюк.

«Ну що, будні європейського міста почалися) пішохідні переходи не розчищені і діти з батьками, які йдуть до школи, лізуть через ті гори снігу. Проїжджа частина " пливе"», - написала Ирина Билык. 

Фото
Общество Остановки Уборка снега
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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