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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 14:27809

В общежитии СумГУ пожар (обновлено)

Сегодня, 18 января, около получаса назад поступило сообщение о пожаре в общежитии СумГУ.

Спецкор

Сообщении о пожаре в одном из общежитий СумГУ на ул. Замостянская поступило около получаса назад. Сейчас на месте работают пожарные и патрульная полиция. В СумГУ пока комментариев не дают.

Как сообщают очевидцы, с улицы видно лишь задымление на 7-ом этаже.

По предварительным данным, один из студентов забыл выключить утюг. В результате пожара повреждены комната и кухня. Никто не пострадал.

Право Пожар
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