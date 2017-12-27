В общежитии СумГУ пожар (обновлено) Сегодня, 18 января, около получаса назад поступило сообщение о пожаре в общежитии СумГУ.

Сообщении о пожаре в одном из общежитий СумГУ на ул. Замостянская поступило около получаса назад. Сейчас на месте работают пожарные и патрульная полиция. В СумГУ пока комментариев не дают.

Как сообщают очевидцы, с улицы видно лишь задымление на 7-ом этаже.

По предварительным данным, один из студентов забыл выключить утюг. В результате пожара повреждены комната и кухня. Никто не пострадал.