«Обменял глуховчан на Саакашвили – давай, на Киев», – Терещенко под городской совет подогнали лошадь с возом Так местные жители показали свой протест против городского головы, который в это время отчитывался за год работы.

Воз з с лошадью, мешком и надписью «Обменял глуховчан на Саакашвили – давай на Киев» появился сегодня под окнами мэра Мишеля Терещенко. Об этом на странице в Фейсбук написала местная активистка Альона Скороходова.

По словам активистки, так местные жители показали свой протест против городского головы, который в это время отчитывался за год работы.

«Глуховчане уже давно поставили оценку своему мэру. От всего сердца желают ему убираться вон из города. Поэтому сегодня у двери мэрии – воз для транспортировки француза Терещенко к его другу грузину Саакашвили в Киев. Хотят играть в политику – пусть едут в столицу. Нашему городу нужен хозяйственник, а не клоун», – написала глуховчанка.

Она также добавила, что Терещенко отчитывался только для узкой аудитории.

«Сегодня мэр Терещенко в городском совете отчитался за год работы. Хочет отчитываться? Тогда пусть выходит на центральную площадь города и отчитывается, а не закрывается в помещении городского совета и проводит отчет для избранных», – добавила Скороходова.

Как известно, мэр Глухова Мишель Терещенко – активный сторонник команды Михаила Саакашвили. Он участвует во всех митингах экс-президента Грузии в Киеве.