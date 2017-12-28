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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50174

Под Шосткой в огне сгорел пенсионер

18 января произошел пожар в селе Ображеевка Шосткинского района.

В 22:40 о возгорании хозяйственной постройки в службу «101» сообщили соседи, пишет Шостка.info.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, в 1:03 пожар ликвидировали.

Огонь полностью уничтожил сооружение и имущество внутри. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего 84-летнего мужчины, проживавшего там.

Причины возгорания пока устанавливаются.

Право Пожар Смерть на пожаре Шосткинский район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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