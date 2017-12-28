Под Шосткой в огне сгорел пенсионер

В 22:40 о возгорании хозяйственной постройки в службу «101» сообщили соседи, пишет Шостка.info.
Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, в 1:03 пожар ликвидировали.
Огонь полностью уничтожил сооружение и имущество внутри. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего 84-летнего мужчины, проживавшего там.
Причины возгорания пока устанавливаются.
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