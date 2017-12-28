Сумские футзалисты сыграют в Черкассах (трансляция) Сегодня, 19 января, МФК «СумДУ» будет играть в Черкассах с местным «Днепром».

Игра 7-го тура чемпионата Украины по футзалу в группе «Восток» первой лиги начнется в 19.00. После 6 туров на счету черкащан 7 очков, у сумчан - на очко меньше. Футзальный клуб «Днепр»проведет прямую видеотрансляцию матча.