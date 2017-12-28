Сумские футзалисты сыграют в Черкассах (трансляция)

Игра 7-го тура чемпионата Украины по футзалу в группе «Восток» первой лиги начнется в 19.00. После 6 туров на счету черкащан 7 очков, у сумчан - на очко меньше.
Футзальный клуб «Днепр»проведет прямую видеотрансляцию матча.
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