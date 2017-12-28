На Сумщине определили лучших легкоатлетов

Итак, лучшей легкоатлеткой года среди девушек стала воспитанница областной ДЮСШ Виктория Луника. Тренирует ее Олег Белодед.
Среди юношей лучшим легкоатлетом в третий раз подряд стал воспитанник областной ДЮСШ и тренера Евгения Бондаренко Ярослав Демченко.
Среди юниорок лучшей легкоатлеткой 2017 стала воспитанница областной ДЮСШ и тренера Олега Белодеда – Евгения Мучарова.
Среди юниоров лучшим легкоатлетом 2017 стал Алексей Сергиенко, который тренируется под руководством Михаила Марченко.
Среди женщин в возрасте до 23 лет (категория «женщины молодежь») лучшей легкоатлеткой 2017 стала воспитанница областной ДЮСШ и тренера Олега Белодеда – Анастасия Шишняк.
Среди женщин второй раз подряд лучшей легкоатлеткой 2017 стала воспитанница СДЮСШОР В. Голубничого и семьи тренеров Кривохижа, которая сейчас представляет Сумскую областную ШВСМ Инна Кашина.
Лучшим легкоатлетом 2017 среди мужчин в возрасте до 23 лет стал воспитанник Сумской областной ШВСМ Алексей Поздняков, который тренируется под руководством тренера Михаила Марченко.
Среди мужчин и одновременно лучшим легкоатлетом 2017 года в абсолютном зачете (среди всех атлетов) стал представитель Сумской областной ШВСМ Игорь Главан. Тренирует спортсмена Сергей Мирошниченко.
В номинации «Тренер года» в 2017 году победил тренер-преподаватель СДЮСШОР В. Голубничего и Сумской областной ШВСМ, заслуженный тренер Украины – Николай Гудым.
В номинации «Событие года» в 2017 году победителем признан серебряный призер юношеского Чемпионата мира Алексей Кирилин, воспитанник областной ДЮСШ и тренера Владимира Беликова.
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