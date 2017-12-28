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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:22187

На Сумщине определили лучших легкоатлетов

Во время торжественного парада Открытого чемпионата Сумской области по легкой атлетике в помещении состоялось награждение памятными призами спортсменов, которые принесли наибольшее количество очков по системе «спорт высших достижений» в копилку нашей области, и лучшего тренера, ученики которого набрали наибольшую сумму таких очков.

Итак, лучшей легкоатлеткой года среди девушек стала воспитанница областной ДЮСШ Виктория Луника. Тренирует ее Олег Белодед.

Среди юношей лучшим легкоатлетом в третий раз подряд стал воспитанник областной ДЮСШ и тренера Евгения Бондаренко Ярослав Демченко.

Среди юниорок лучшей легкоатлеткой 2017 стала воспитанница областной ДЮСШ и тренера Олега Белодеда – Евгения Мучарова.

Среди юниоров лучшим легкоатлетом 2017 стал Алексей Сергиенко, который тренируется под руководством Михаила Марченко.

Среди женщин в возрасте до 23 лет (категория «женщины молодежь») лучшей легкоатлеткой 2017 стала воспитанница областной ДЮСШ и тренера Олега Белодеда – Анастасия Шишняк.

Среди женщин второй раз подряд лучшей легкоатлеткой 2017 стала воспитанница СДЮСШОР В. Голубничого и семьи тренеров Кривохижа, которая сейчас представляет Сумскую областную ШВСМ Инна Кашина.

Лучшим легкоатлетом 2017 среди мужчин в возрасте до 23 лет стал воспитанник Сумской областной ШВСМ Алексей Поздняков, который тренируется под руководством тренера Михаила Марченко.

Среди мужчин и одновременно лучшим легкоатлетом 2017 года в абсолютном зачете (среди всех атлетов) стал представитель Сумской областной ШВСМ Игорь Главан. Тренирует спортсмена Сергей Мирошниченко.

В номинации «Тренер года» в 2017 году победил тренер-преподаватель СДЮСШОР В. Голубничего и Сумской областной ШВСМ, заслуженный тренер Украины – Николай Гудым.

В номинации «Событие года» в 2017 году победителем признан серебряный призер юношеского Чемпионата мира Алексей Кирилин, воспитанник областной ДЮСШ и тренера Владимира Беликова.

 
Спорт Легкая атлетика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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