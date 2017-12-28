Украинская сборная не пробилась в полуфинал

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играла с хозяйками чемпионата. Счет в матче открыли наши – на 8-ой минуте отличилась Яна ворушило. Однако во втором тайме благодаря двум голам Аделы Леховцовой (28 и 38 минуты) чешки вырвали победу 2:1.
В другом матче дня немки обыграли россиянок 4:2. Таким образом, в полуфинал вышли Германия и Чехия, которые набрали по 6 очков. Из другой группы за медали поборются Нидерланды и Беларусь.
У наших и россиянок – по 3 очка, и дальше они будут сражаться за то, чтобы остаться в элите еврохоккея, против Швейцарии и Польши.
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