Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:27296

Украинская сборная не пробилась в полуфинал

Сегодня, 20 января, в Праге завершился групповой турнир чемпионата Европы по индорхоккею среди женских команд.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играла с хозяйками чемпионата. Счет в матче открыли наши – на 8-ой минуте отличилась Яна ворушило. Однако во втором тайме благодаря двум голам Аделы Леховцовой (28 и 38 минуты) чешки вырвали победу 2:1.

В другом матче дня немки обыграли россиянок 4:2. Таким образом, в полуфинал вышли Германия и Чехия, которые набрали по 6 очков. Из другой группы за медали поборются Нидерланды и Беларусь.

У наших и россиянок – по 3 очка, и дальше они будут сражаться за то, чтобы остаться в элите еврохоккея, против Швейцарии и Польши.

Спорт Индорхоккей Чемпионат Европы по индорхоккею
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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