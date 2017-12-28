Сумские хоккеистки вырвали ничью у швейцарок 20 января в утешительной группе чемпионата Европы по индорхоккею сборная Украины играла со сборной Швейцарии.

Наша команда, полностью состоящая из воспитанниц сумского хоккея, открыла счет на 8-ой минуте благодаря голу Юлии Шевченко. Во втором тайме швейцарки сначала отыгрались, а за 5 минут до конца вышли вперед. И только в дополнительное время Яна Ворушило сравняла счет – 2:2.

В другом матче Россия обыграли Польшу 4:1. После двух матчей лидируют Украина и Швейцария – по 4 очка, у России – 3, Польши – 0.

Завтра Украина сыграет с Польшей, Россия - со Швейцарией.

Полуфиналы завершились так:

Германия – Беларусь 5:4

Голландия – Чехия 6:3