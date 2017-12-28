Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:23180

Сумские хоккеистки вырвали ничью у швейцарок

20 января в утешительной группе чемпионата Европы по индорхоккею сборная Украины играла со сборной Швейцарии.

Наша команда, полностью состоящая из воспитанниц сумского хоккея, открыла счет на 8-ой минуте благодаря голу Юлии Шевченко. Во втором тайме швейцарки сначала отыгрались, а за 5 минут до конца вышли вперед. И только в дополнительное время Яна Ворушило сравняла счет – 2:2.

В другом матче Россия обыграли Польшу 4:1. После двух матчей лидируют Украина и Швейцария – по 4 очка, у России – 3, Польши – 0.

Завтра Украина сыграет с Польшей, Россия - со Швейцарией.

Полуфиналы завершились так:

Германия – Беларусь 5:4

Голландия – Чехия 6:3

Спорт Индорхоккей Чемпионат Европы по индорхоккею
view counter

По тематике

Сегодня 14:27

Украинская сборная не пробилась в полуфинал

Сегодня, 20 января, в Праге завершился групповой турнир чемпионата Европы по индорхоккею среди женских команд....

Сумские хоккеистки сделали россиянок
Вчера 20:23

Сумские хоккеистки сделали россиянок

В Праге продолжается чемпионат Европы по индорхоккею серди женских команд....

Сумчанки начали с поражения в Праге
Вчера 14:09

Сумчанки начали с поражения в Праге

Сегодня, 19 января, в Праге стартовал чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд....

Сегодня сумские хоккеистки стартуют на чемпионате Европы (трансляция)
Вчера 10:57

Сегодня сумские хоккеистки стартуют на чемпионате Европы (трансляция)

19-21 января в Праге (Чехия) пройдет чемпионат Европы по индорхоккею среди женщин....

15.01.2018 13:04

«Сумчанка» уверенно лидирует в чемпионате Украины по индорхоккею

11-14 января в Борисполе проходил второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд....

Новости

Мэру Сум вручили протоколы о коррупции за премии
16.01.2018 12:02
Кто из сумских биатлонистов поедет на Олимпиаду
Сегодня 22:34
Сумские хоккеистки вырвали ничью у швейцарок
Сегодня 22:23
Сумских футзалистов разгромили в Черкассах
Сегодня 15:06
Украинская сборная не пробилась в полуфинал
Сегодня 14:27
На Сумщине поймали браконьера, который застрелил двух косуль (фото)
Сегодня 14:10
Сумской лучник едет на чемпионат мира
Сегодня 11:26
Сумские хоккеистки сделали россиянок
Вчера 20:23
На Сумщине определили лучших легкоатлетов
Вчера 18:22
«В стране эпидемия, а они не могут назначить министра здравоохранения», – Деркач пошёл в суд против депутатов
Вчера 18:10
В Ромнах предприятию придется заплатить 96 тыс грн за погибшего неоформленного работника
Вчера 17:51
Измениться за 7 дней. EdCamp Ukraine и Lumo Education (Финляндія) объявляют конкурс среди украинских школ
Вчера 17:50
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.