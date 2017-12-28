Сумские хоккеистки вырвали ничью у швейцарок

Наша команда, полностью состоящая из воспитанниц сумского хоккея, открыла счет на 8-ой минуте благодаря голу Юлии Шевченко. Во втором тайме швейцарки сначала отыгрались, а за 5 минут до конца вышли вперед. И только в дополнительное время Яна Ворушило сравняла счет – 2:2.
В другом матче Россия обыграли Польшу 4:1. После двух матчей лидируют Украина и Швейцария – по 4 очка, у России – 3, Польши – 0.
Завтра Украина сыграет с Польшей, Россия - со Швейцарией.
Полуфиналы завершились так:
Германия – Беларусь 5:4
Голландия – Чехия 6:3
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