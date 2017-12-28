Юные шосткинские хоккеисты взяли бронзу чемпионата Украины

По итогам кругового турнира места распределились следующим образом:
I - ХК «Политехник» Коростень (тренер Машталир А.П.)
2 - «Авангард» Калиновка (тр. Бондарчук В.)
3 - КДЮСШ «Барса» г.Шостка (тр. Мороз И.)
4 - «Олимпия» г.Винница (тр. Бакум С.)
5 - «Старт» Бердичевский р-н (тр. Тыква В.Е.)
6 - СДЮШОР «Динамо» г.Сумы (тр. Тагиева Д.)
7 - «Олимпия-l» г.Винница (тр. Бакум С.)
8 - ДЮСШ «Буревестник» г. Черновцы (тр. Паскарюк Б.)
Лучшим игроком турнира был признан шосткинец Богдан Поповченко.
Сегодня, 21 января, в Праге завершается чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд....
20 января в утешительной группе чемпионата Европы по индорхоккею сборная Украины играла со сборной Швейцарии....
Сегодня, 20 января, в Праге завершился групповой турнир чемпионата Европы по индорхоккею среди женских команд....
В Праге продолжается чемпионат Европы по индорхоккею серди женских команд....
Сегодня, 19 января, в Праге стартовал чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд....