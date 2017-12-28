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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12141

Юные шосткинские хоккеисты взяли бронзу чемпионата Украины

19-21 января в Коростене проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2006-2007 г.р.

По итогам кругового турнира места распределились следующим образом:

I - ХК «Политехник» Коростень (тренер Машталир А.П.)

2 - «Авангард» Калиновка (тр. Бондарчук В.)

3 - КДЮСШ «Барса» г.Шостка (тр. Мороз И.)

4 - «Олимпия» г.Винница (тр. Бакум С.)

5 - «Старт» Бердичевский р-н (тр. Тыква В.Е.)

6 - СДЮШОР «Динамо» г.Сумы (тр. Тагиева Д.)

7 - «Олимпия-l» г.Винница (тр. Бакум С.)

8 - ДЮСШ «Буревестник» г. Черновцы (тр. Паскарюк Б.)

Лучшим игроком турнира был признан шосткинец Богдан Поповченко.

Спорт Индорхоккей
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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