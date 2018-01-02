Нерадивые предприниматели отказываются убирать снег Горинспекция по благоустройству составила 20 админпротоколов за несвоевременную уборку снега.

Об этом сегодня, 22 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник инспекции Руслан Голоперов.

- За прошлую неделю мы составили 39 административных протоколов, в том числе 20 – за несвоевременную уборку снега на закрепленных территориях, - доложил он.

- На кого? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко. – Наши коммунальные предприятия попали под раздачу?

- Нет, только частные предприниматели. В том числе 4 – за неубранные остановки – на Харьковской в районе бывшего пивзавода и напротив, возле стройколледжа на Петропавловской и на Кондратьева. Также есть два случая, когда предприниматели наотрез отказались сотрудничать. Это ООО «Сумы-Тобакко» - рынок на Набережной р. Стрелки за зеленым забором. Вы помните, директор обращается к исполкому за продлением аренды и многое обещает. На этот раз не брал трубку, а когда взял, сказал, что ему некогда. Так что если будет снова обращаться, обратите внимание. И еще предприятие «Reikartz», это касается ресторан «Дикий запад» в гостинице на Воскресенской. Руководитель отказался общаться на эту тему, сказал, что ничего делать не будет.

- Так вы их оштрафовали?

- Нет, не удалось.

- Так может отключить им воду? – спросил мэр у директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача.

- Канализацию, - пошутил тот.

- Нужно им предложить: меняем снег на воду…