В Сумах полиция изъяла три пистолета В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение незаконного оборота оружия, работники Сумской полиции изъяли у жителей областного центра три пистолета.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 21-летнего жителя города Сумы, подозреваемого в совершении краж, работники полиции обнаружили и изъяли газовый пистолет калибра 9 мм и револьвер травматического действия «Ринг» калибра 9 мм и пять патронов к нему.

Также в Сумах полицией был задержан 33-летний житель Херсонщины, у которого во время поверхностного осмотра обнаружен и изъят пистолет. Экспертиза установила, что изъятая вещь является короткоствольным огнестрельным оружием, переработанным из стартового пистолета «Сталкер» и приспособлена для стрельбы патронами калибра 9 миллиметров.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.