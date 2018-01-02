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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:481157

Прокуратура рассказала подробности о взяточничестве депутата-эколога

На Сумщине разоблачен руководитель Государственной экологической инспекции в систематическом вымогательстве неправомерной выгоды

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументировано систематическое вымогательство неправомерной выгоды руководителем Государственной экологической инспекции в Сумской области от своего подчиненного.

Чиновник, который также является депутатом Сумского областного совета, пожелал ежемесячно получать 2 тыс. грн за непрепятствование работе подчиненного и оставление его в должности. В понедельник, 22 январе 2018 года, во время получении очередной суммы в размере 4 тыс. грн указанное лицо задержано. Кроме того, за несколько дней до этого должным образом задокументирован факт получения чиновником еще 4,5 тыс. грн.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Андрей Божок Взятка
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