В Сумах обновили путеводитель города Агентство промоции «Сумы» представило обновленную туристическую карту города.

Карта рассчитана не только на туристов, которые посетят Сумы, но и всех желающих, которые также могут воспользоваться ею и посетить основные достопримечательности города над Пслом.

Туристический гид по городу содержит не только карту исторических объектов и архитектурных памятников, но и адреса заведений питания и отдыха.

Туристическая карта имеет две версии - украинскую и английскую.

Разработкой макета карты занимался культурный центр «Студия 18».

Получить ее можно бесплатно в городской галерее по адресу: г. Сумы, ул. Соборная, 27.