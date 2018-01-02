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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17124

В Сумах обновили путеводитель города

Агентство промоции «Сумы» представило обновленную туристическую карту города.

Карта рассчитана не только на туристов, которые посетят Сумы, но и всех желающих, которые также могут воспользоваться ею и посетить основные достопримечательности города над Пслом.

Туристический гид по городу содержит не только карту исторических объектов и архитектурных памятников, но и адреса заведений питания и отдыха.

Туристическая карта имеет две версии - украинскую и английскую.

Разработкой макета карты занимался культурный центр «Студия 18».

Получить ее можно бесплатно в городской галерее по адресу: г. Сумы, ул. Соборная, 27.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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