17-летний сумчанин ограбил школьника В Сумах полиция задержала юношу, который от нечего делать, ограбил школьника, отобрав у него мобильный телефон.

В конце декабря в Сумской отдел полиции с заявлением о преступлении обратились родители ученика одной из школ, и сообщили, что их девятилетний сын стал жертвой грабителя. Мальчик, возвращаясь домой из школы, шел по улице и разговаривал по телефону, когда к нему подошел незнакомец и спросил который час. Не дождавшись ответа, юноша выхватил из рук ребенка телефон и побежал прочь.

В течение месяца, оперативники полиции, проведя комплекс необходимых розыскных мероприятий, вычислили и задержали грабителя. Им оказался 17-летний житель Сум, который нигде не учится и не работает. Юноша, до сих пор не может объяснить, зачем пошел на грабеж, - по сути, «мобилка» ему это не очень была и нужна. А сделал он это больше «для куража», так как отобрав чужой телефон, даже не знал, что с ним дальше делать. Поэтому и держал при себе, пока правоохранители его не изъяли.

И если раньше парень попадал в поле зрения полиции как мелкий правонарушитель, то в этот раз ему придется отвечать уже по уголовному законодательству.

Следователь полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.