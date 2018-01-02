В Сумах продолжат безосновательно банить петиции? На сайте онлайн-петиций появился ответ городских властей на петицию «За "бан" петиций - к ответственности!»

«Требуем привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц Сумского городского совета, которые безосновательно "банили" петиции, и не публиковали их для голосования громадой!

Как стало известно, должностными лицами Сумского городского совета в течение функционирования в нашем городе системы местных птицей неоднократно были допущены случаи необнародования электронных коллективных обращений граждан, которые никоим образом не нарушали определенные требования законодательства.

Требования к петициям и основания для их необнародования определены ст. 23-1 Закона Украины "Об обращении граждан":

"Электронная петиция не может содержать призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

В случае несоответствия электронной петиции установленным требованиям обнародование такой петиции не осуществляется, о чем сообщается автору (инициатору) не позднее срока, установленного для обнародования".

Согласно недавно принятого решения Сумского городского совета от 25.10.2017 №2692-МР требования несколько дополнены:

"... а также информацию, содержащую ненормативную лексику, материалы и высказывания, содержащие предвыборную агитацию, рекламу товаров, работ и услуг, а также конфиденциальную информацию о третьих лицах".

Однако работники профильного Департамента коммуникаций и информационной политики странным образом иногда определяли дополнительные причины для необнародования петиций (которые не призывали к изменению конституционного строя, не разжигали расовой розни, не содержали ненормативной лексики и т.д.), посылая заявителям ответ вроде "по вашему обращению будет дан ответ", "вопрос будет рассмотрен", "выполнить просьбу нет возможности" и т.д. без надлежащего обоснования причин отказа в публикации.

Бывали случаи, когда после повторного обращения или после вынесения вопроса в публичную плоскость петиции все же публиковались.

Таким образом, самостоятельно определяя судьбу отдельных петиций и превращая их в индивидуальное электронное обращение гражданина, работники мэрии брали на себя смелость разрушить саму суть электронной петиции, то есть ее публичность.

По нашему мнению, используя данный механизм "фильтрования" петиций, ответственные должностные лица горсовета превышали свои полномочия и ограничивали конституционные права и свободы граждан.

Требуем провести служебное расследование и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

В дополнение стоило бы вспомнить о постоянном нарушении законодательно определенных сроков публикации и рассмотрения, предоставления ответов не по сути, нерассмотрение петиций на заседаниях сессии или исполкома», - писал автор петиции Корниенко Максим Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Согласно статье 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Согласно части третьей статьи 10 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» представительные органы местного самоуправления, сельские, поселковые, городские головы, исполнительные органы местного самоуправления действуют по принципу распределения полномочий в порядке и пределах, определенных этим и другими законами.

Полномочия представительных органов местного самоуправления определены статьями 25 и 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», полномочия исполнительных органов советов определены статьями 27-40 этого же закона.

С учетом вышеизложенного и пункта 4.3 решения Сумского городского совета от 25 октября 2017 № 2692-МР «Об утверждении Положения о порядке предоставления электронных петиций и их рассмотрения органами местного самоуправления города Сумы» сообщаем Вам, что затронутые в петиции вопросы не относятся ни к полномочиям совета, ни к полномочиям исполкома».

Ответ подписан мэром Сум Александром Лысенко, который постоянно говорит об открытости власти, но тем не менее закрыл онлайн-приемную на сайте мэрии, а теперь заявил об ограничениях на посещение горожанами горсовета.