У сумских пограничников новый начальник

Согласно приказу главы Госпогранслужбы Украины Сумской пограничный отряд возглавил полковник Александр Мейко. Этим же приказом предыдущий начальник отряда полковник Валерий Кравчук переведен на новое место службы.
В 1998 году Мейко Александр Васильевич окончил Академию пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого. Проходил службу на различных должностях в органах охраны государственной границы Госпогранслужбы Украины. Дважды возглавлял пограничные отряды в Южном и Северном региональных управлениях Госпогранслужбы Украины.
Перед назначением на должность начальника Сумского пограничного отряда полковник Мейко А.В. проходил службу в штабе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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