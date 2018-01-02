У сумских пограничников новый начальник 24 января начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Бидыло представил персоналу Сумского пограничного отряда нового руководителя.

Согласно приказу главы Госпогранслужбы Украины Сумской пограничный отряд возглавил полковник Александр Мейко. Этим же приказом предыдущий начальник отряда полковник Валерий Кравчук переведен на новое место службы.

В 1998 году Мейко Александр Васильевич окончил Академию пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого. Проходил службу на различных должностях в органах охраны государственной границы Госпогранслужбы Украины. Дважды возглавлял пограничные отряды в Южном и Северном региональных управлениях Госпогранслужбы Украины.

Перед назначением на должность начальника Сумского пограничного отряда полковник Мейко А.В. проходил службу в штабе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.