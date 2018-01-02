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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:04101

В Сумах на взятке поймали преподавателя педуниверситета

В Сумах разоблачили преподавателя вуза на получении неправомерной выгоды от студентки.

Сумской местной прокуратурой совместно с сотрудниками полиции в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем директора по учебно-воспитательной работе одного из институтов Сумського государственного педагогического университета им. А.С.Макаренко.

Преподаватель требовала от студентки оплатить благотворительный взнос в размере 1 тыс. грн. В случае отказа она уверяла, что девушка не сдаст сессию. В четверг, 25 января 2018 года, сотрудники прокуратуры и полиции зафиксировали факт передачи оговоренной суммы.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении сотруднице вуза о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка СумГПУ
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