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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:16286

Шесть горсоветов на Сумщине пообещали привести свои регламенты в соответствие с антикоррупционным законодательством

Шесть городских советов Сумской области (Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны, Сумы, Шостка) взяли на себя обязательства привести регламенты своих советов в соответствие с действующим антикоррупционным законодательством.

Такие результаты выполнения проекта «Урегулирование вопроса конфликта интересов в местных советах: законодательство и практика», который выполняется общественной организацией Черниговский образовательный центр «Инициатива». Об этом сообщил 25 января глава организации Павел Пущенко во время пресс-конференции в Сумах.

По словам общественных активистов, на сегодняшний день нормативно-правовые акты органов местного самоуправления (в частности, регламенты местных советов, исполнительных комитетов и положений о постоянных комиссиях и т.д.) часто не приведены в соответствие с принятыми новыми законодательными актами, в частности, законом Украины «О предотвращении коррупции» и новелл закона Украины «О местном самоуправлении». Не в совершенстве прописаны или вообще отсутствуют процедуры предотвращения коррупционных рисков в органах местного самоуправления, в частности, что касается конфликта интересов.

Всего в нормативных документах, регулирующих работу местных советов, которые были охвачены исследованием в Сумской области отражено лишь 23% нормы, которые, согласно разработанной методологии, должны присутствовать в местных НПА по вопросу конфликта интересов.

Поэтому местным советам общественные эксперты предложили внести изменения в свои регламентов, чтобы привести документы в соответствие с антикоррупционным законодательством.

Большинство городских советов, которые были задействованы в проекте, согласились с присланными замечаниями и пообещали учесть даны рекомендации при внесении изменений в свои нормативные документы. Единственным городом Сумской области, который совсем не отреагировал на обращение общественности стал Лебедин.

Отметим, что часть 7 статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» прямо обязывает органы местного самоуправления предусмотреть в нормативно-правовых актах, порядке и пути урегулирования конфликта интересов лиц, деятельность которых они регулируют.

Общество Конфликт интересов Коррупция Регламент
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