Шесть горсоветов на Сумщине пообещали привести свои регламенты в соответствие с антикоррупционным законодательством

Такие результаты выполнения проекта «Урегулирование вопроса конфликта интересов в местных советах: законодательство и практика», который выполняется общественной организацией Черниговский образовательный центр «Инициатива». Об этом сообщил 25 января глава организации Павел Пущенко во время пресс-конференции в Сумах.
По словам общественных активистов, на сегодняшний день нормативно-правовые акты органов местного самоуправления (в частности, регламенты местных советов, исполнительных комитетов и положений о постоянных комиссиях и т.д.) часто не приведены в соответствие с принятыми новыми законодательными актами, в частности, законом Украины «О предотвращении коррупции» и новелл закона Украины «О местном самоуправлении». Не в совершенстве прописаны или вообще отсутствуют процедуры предотвращения коррупционных рисков в органах местного самоуправления, в частности, что касается конфликта интересов.
Всего в нормативных документах, регулирующих работу местных советов, которые были охвачены исследованием в Сумской области отражено лишь 23% нормы, которые, согласно разработанной методологии, должны присутствовать в местных НПА по вопросу конфликта интересов.
Поэтому местным советам общественные эксперты предложили внести изменения в свои регламентов, чтобы привести документы в соответствие с антикоррупционным законодательством.
Большинство городских советов, которые были задействованы в проекте, согласились с присланными замечаниями и пообещали учесть даны рекомендации при внесении изменений в свои нормативные документы. Единственным городом Сумской области, который совсем не отреагировал на обращение общественности стал Лебедин.
Отметим, что часть 7 статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» прямо обязывает органы местного самоуправления предусмотреть в нормативно-правовых актах, порядке и пути урегулирования конфликта интересов лиц, деятельность которых они регулируют.
Прокуратурой Сумской области поддержано протокол об административном правонарушении, составленный Управлением защиты экономики в Сумской области, в отношении начальника отдела рыночного...
Сегодня, 16 января, Сумскому городскому голове Александра Лысенко сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции вручили два протокола о коррупции...
Зампрокурора Сумщины Сергей Маслюк снова попал под статью о коррупции....
ООО «Украинская машиностроительная техника», которое за год натендерило в системе ПАО «Украинская железная дорога» больше 300 млн грн, фигурирует в...
29 ноября в Заречном районном суде было рассмотрено дело о коррупционных административных правонарушениях в отношении руководителя Кадетского корпуса Юрия Свидлова....