Сумчанка выиграла соревнования в Эстонии 24 января в Тарту состоялись международные легкоатлетические соревнования Martin Kutman Memorial.

На дистанции 60 метров с барьерами вне конкуренции была уроженка Сум Анна Плотицина.

Наша землячка имеет норматив на чемпионат мира в помещении еще с прошлого года. На «Рождественских стартах-2018» в Киеве она его подтвердила, а в Тарту максимально к нему приблизилась. Для более чем уверенной победы на этот раз ей хватило 8,15 с.

Анна также приняла участие в соревнованиях по бегу на 60 метров, где с результатом 7,67 с была четвертой. Финал в этой дисциплине состоялся уже через 10 минут после барьерного бега. В забеге время Украинской был 7,57 с, сообщает сайт ФЛАУ.