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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:46207

Сумчанка выиграла соревнования в Эстонии

24 января в Тарту состоялись международные легкоатлетические соревнования Martin Kutman Memorial.

На дистанции 60 метров с барьерами вне конкуренции была уроженка Сум Анна Плотицина.

Наша землячка имеет норматив на чемпионат мира в помещении еще с прошлого года. На «Рождественских стартах-2018» в Киеве она его подтвердила, а в Тарту максимально к нему приблизилась. Для более чем уверенной победы на этот раз ей хватило 8,15 с.

Анна также приняла участие в соревнованиях по бегу на 60 метров, где с результатом 7,67 с была четвертой. Финал в этой дисциплине состоялся уже через 10 минут после барьерного бега. В забеге время Украинской был 7,57 с, сообщает сайт ФЛАУ.

Спорт Анна Плотицына Легкая атлетика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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