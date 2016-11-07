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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38209

На Сумщине разыскивают пропавшего ребенка (фото)

12-летний Александр Кудлаенко самовольно покинул центр социально-психологической реабилитации, где жил и учился, и до сих пор не вернулся.

Происшествие произошло 26 января, около 21.15. Получив сообщение об исчезновении Кудлаенко Александра Евгеньевича, 2005 г.р., весь личный состав Сумского отдела полиции был ориентирован на его на розыск. На вид мальчику 12-13 лет, ростом около 152 см, худощавого телосложения, черные волосы средней длины, зеленые глаза.

Был одет в темно-синюю куртку с белой полосой по бокам и капюшоном с серой опушкой, синюю в полоску спортивную шапку, черные спортивные штаны с надписью «Nike», ботинки коричневого цвета.

Полиция не исключает, что ребенок мог пойти пешком в село Юнаковка, где живет его семья, или скрывается в помещениях автовокзалов и автостанций, других организациях и учреждениях.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Возможно, ребенок находится где-то рядом с вами. Стоит только оглянуться и обратить внимание. Если же кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске ребенка, просьба сообщить в Сумской отдел полиции по телефонам: (0542) 66-72-04, 66-72-04, 050-407-31-02 или 102. Заранее благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал ребенок
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