Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0121

Проводник молдавского поезда скрыл от контроля 30 тысяч фильтров к электронным сигаретам

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили товары народного потребления, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля.

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничный наряд в баке над умывальником рабочего купе проводника обнаружил 3 коробки с фильтрами к электронным сигаретам, общее количество которых составило около 30 000 штук.

Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 33-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Пограничники
view counter

По тематике

Пограничники задержали нарушителя госграницы
Вчера 15:36

Пограничники задержали нарушителя госграницы

Сегодня ночью пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....

У сумских пограничников новый начальник
Вчера 12:26

У сумских пограничников новый начальник

24 января начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Бидыло представил персоналу Сумского пограничного отряда нового руководителя....

23.01.2018 15:11

Пограничники задержали россиянина-нарушителя

Сегодня ночью в Краснопольском районе военнослужащие мобильного подразделения Сумского отряда задержали украинском и россиянина за нарушение законодательства по пограничным вопросам....

09.01.2018 11:54

Россиянин пытался «купить» пограничников за 5000 рублей

Случай предложение взятки задокументировали пограничники Сумского отряда....

09.01.2018 10:31

Пограничники нашли 100 патронов в автомобиле

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники обнаружили более 100 патронов к травматическому оружию....

Новости

Тростянец и Глухов вышли в финал конкурса Минкульта «Малые города - большие впечатления»
Сегодня 11:06
Проводник молдавского поезда скрыл от контроля 30 тысяч фильтров к электронным сигаретам
Сегодня 11:01
Рецидивист, который месяц назад вышел из тюрьмы, снова попался за грабежи
Сегодня 10:47
Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут
Сегодня 10:46
На Сумщине разыскивают пропавшего ребенка (фото)
Сегодня 10:38
Внимание, розыск! Полиция третий год я ищет убийцу-россиянина(ФОТО)
Сегодня 10:32
На Сумщине ограбили столярную мастерскую
Сегодня 10:10
Сумчан запрошують на перегляд фільму «Крути – Молода кров»
Сегодня 09:41
В городском парке Сум откроется каток
Сегодня 09:11
На Сумщине 372 тысячи семей получили 133 миллиона субсидий
Сегодня 08:43
Сумские футзалисты примут лидера первой лиги
Сегодня 08:14
Полиция раскрыла 9 наркопреступлений за сутки
Вчера 17:55
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.