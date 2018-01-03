Проводник молдавского поезда скрыл от контроля 30 тысяч фильтров к электронным сигаретам

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничный наряд в баке над умывальником рабочего купе проводника обнаружил 3 коробки с фильтрами к электронным сигаретам, общее количество которых составило около 30 000 штук.
Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 33-летний гражданин Молдовы.
Сейчас обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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