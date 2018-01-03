Проводник молдавского поезда скрыл от контроля 30 тысяч фильтров к электронным сигаретам В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили товары народного потребления, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля.

В ходе проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничный наряд в баке над умывальником рабочего купе проводника обнаружил 3 коробки с фильтрами к электронным сигаретам, общее количество которых составило около 30 000 штук.

Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 33-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.