Тростянец и Глухов вышли в финал конкурса Минкульта «Малые города - большие впечатления» В рамках конкурса, на который поступило 158 проектных заявок, было отобрано 20 проектов объединенных территориальных громад или малых городов для внедрения пилотных стартапов.

Среди них разработка туристического бренда «Крепость «Круглый двор»» Тростянецкой ОТГ и открытие первого в Украине «Музея Радио-, теле-, вещания» в городе Глухов. Реализация этих проектов будет способствовать дальнейшему культурно - экономическом развитии территорий.

Победители конкурса - участники проекта получат финансовую поддержку в размере не менее 500 тыс. грн. для реализации проекта, а также методическую помощь в разработке эксклюзивной идеи, сопровождения при реализации и маркетинговом сопровождения проекта.

Как рассказала главный специалист отдела социально-экономического развития Глуховского городского совета Анна Платова, их проект предусматривает открытие первого в Украине музея радио-, теле-, вещания в помещении Глуховской водонапорной башни, которая является визитной карточкой города и является памятником культурного наследия Украины. Также в рамках проекта предлагается установка радиопередатчика и запуск FM-вещания. Напомним, что 2018 в Европейском Союзе и Украине объявлен Годом культурного наследия.