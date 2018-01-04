Тростянец и Глухов вышли в финал конкурса Минкульта «Малые города - большие впечатления»

Среди них разработка туристического бренда «Крепость «Круглый двор»» Тростянецкой ОТГ и открытие первого в Украине «Музея Радио-, теле-, вещания» в городе Глухов. Реализация этих проектов будет способствовать дальнейшему культурно - экономическом развитии территорий.
Победители конкурса - участники проекта получат финансовую поддержку в размере не менее 500 тыс. грн. для реализации проекта, а также методическую помощь в разработке эксклюзивной идеи, сопровождения при реализации и маркетинговом сопровождения проекта.
Как рассказала главный специалист отдела социально-экономического развития Глуховского городского совета Анна Платова, их проект предусматривает открытие первого в Украине музея радио-, теле-, вещания в помещении Глуховской водонапорной башни, которая является визитной карточкой города и является памятником культурного наследия Украины. Также в рамках проекта предлагается установка радиопередатчика и запуск FM-вещания. Напомним, что 2018 в Европейском Союзе и Украине объявлен Годом культурного наследия.
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