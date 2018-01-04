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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09226

На Сумщине за год поймали почти 200 коррупционеров

В течение 2017 года составлено и направлено в суд 198 административных протоколов о правонарушениях, связанных с коррупцией.

В течение 2017 года правоохранительными органами области составлено и направлено в суд 198 административных протоколов о правонарушениях, связанных с коррупцией. Судами рассмотрены и вступили в законную силу постановления по 85 протоколам с наложением взыскания, сумма штрафов составляет 118 535 грн. Прокурорами обеспечено участие в рассмотрении судами всех протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Так, по результатам рассмотрения протоколов об административном правонарушении, связанном с коррупцией, привлечено к ответственности 1 депутата областного совета, 42 депутатов сельских, поселковых, городских, районных советов, 14 должностных лиц органов местного самоуправления 4 категории (заместитель главы районного совета, городской голова, сельский голова), 2 должностных лиц органов местного самоуправления 5-7 категорий, 1 должностное лицо областных государственных администраций, 1 должностное лицо органов внутренних дел, 1 должностное лицо налоговой милиции, 17 должностных лиц юридических лиц публичного права.

Из числа правонарушений, связанных с коррупцией, за которые лица привлечены к административной ответственности, 54 составляют нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 30 - нарушение требований финансового контроля, 1 - нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения.

Органами прокуратуры области внесено 253 представления в порядке ч. 3 ст. 65 Закона Украины «О предотвращении коррупции», по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 69 человек, 5 человек освобождены от занимаемых должностей.

Как отметил начальник отдела прокуратуры Сумской области Владимир Ковтун, по выявленным нарушениям требований финансового контроля начато 33 уголовных производства по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины. Заявлено 2 иска в порядке ст. 66 Закона Украины «О предотвращении коррупции» по возмещению государству, уплаченных в виде премии в условиях реального конфликта интересов, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Коррупция Прокуратура
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