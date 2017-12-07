Изъятые на сумской границе монеты поедут в Кропивницкий Эти монеты - часть коллекции. Ее 9 мая прошлого года пытался провезти в Россию гражданин Чехии.

Всего имел при себе более 3000 экземпляров, из которых 369, по мнению работников таможни, составляли культурно-историческую ценность. На правонарушителя был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Монеты были изъяты. Их ценность подтвердили в областном краеведческом музее. После выводов монеты конфисковали в доход государства. Такое постановление вынес Ковпаковский районный суд города Сумы. В Минкульте решили передать часть коллекции в музей в Кропивницком.

Всего в прошлом году сумские таможенники изъяли более 400 культурных ценностей, которые люди пытались провести через границу в обход закона. 25 предметов остались в Сумах.