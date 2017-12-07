Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4669

Изъятые на сумской границе монеты поедут в Кропивницкий

Эти монеты - часть коллекции. Ее 9 мая прошлого года пытался провезти в Россию гражданин Чехии.

Всего имел при себе более 3000 экземпляров, из которых 369, по мнению работников таможни, составляли культурно-историческую ценность. На правонарушителя был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Монеты были изъяты. Их ценность подтвердили в областном краеведческом музее. После выводов монеты конфисковали в доход государства. Такое постановление вынес Ковпаковский районный суд города Сумы. В Минкульте решили передать часть коллекции в музей в Кропивницком.

Всего в прошлом году сумские таможенники изъяли более 400 культурных ценностей, которые люди пытались провести через границу в обход закона. 25 предметов остались в Сумах.

Право Монеты Таможня
view counter

По тематике

В поезде нашли контрабандные книги
17.01.2018 08:40

В поезде нашли контрабандные книги

Сегодня ночью таможенники пункта пропуска «Хутор-Михайловский» обнаружили незадекларированные книги....

На таможне изъяли 13 грамм каннабиса
11.01.2018 13:47

На таможне изъяли 13 грамм каннабиса

Сотрудниками Сумской таможни ДФС совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, прокуратуры области и пограничной службы пресечена...

11.01.2018 12:30

Таможенника, получившего взятку рублями, признали невиновным

Суд оправдал инспектора таможенного поста «Великая Писаревка» отдела таможенного оформления Сумской таможни, которого задержали на взятке в размере 32 тыс....

13.12.2017 16:52

Сумские фискалы обнаружили псевдороссийскую медь на 5 миллионов

Работники ГУ ГФС в Сумской области накрыли предприятие, которое проводило незаконные операции, связанные с подделкой документов....

Рыбная находка: молдованин забыл задекларировать 90 кг морепродуктов
07.12.2017 13:02

Рыбная находка: молдованин забыл задекларировать 90 кг морепродуктов

Сегодня ночью на таможенном посту «Бачевск» сотрудниками Сумской таможни ГФС было изъято более 90 кг незадекларированных продуктов питания....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.