На Сумщине зарегистрировано 70 чрезвычайных происшествий

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 49 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено 15 человек, среди них 4 детей, материальных ценностей на общую сумму более 3 млн. 150 тыс. грн.
Как свидетельствует статистика, зимой увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!
Обогревая дом, следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не складывайте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра. При использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Спасатели предостерегают - самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 47 чрезвычайных происшествий. На пожарах погиб один человек. Огнем уничтожено и повреждено 8 строений...
Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в период празднования Нового года и Рождества Христова подразделения Управления Государственной службы Украины по...
На пожарах погиб один человек, еще один - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 11 зданий и 5 единиц автотракторной техники....
Один человек травмирован на пожаре. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий и одну единицу автотракторной техники....
За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 60 чрезвычайных происшествий....