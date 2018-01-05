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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:56518

В Сумах легковушка въехала в столб

В результате ДТП на Прокофьева травмированы двое 19-летних мужчин.

29 января, около 10.30, экипаж патрульной полиции получил сообщение о ДТП на улице Прокофьева.

Стражи порядка через несколько минут прибыли на место происшествия. По предварительным данным, 19-летний водитель управляя ВАЗ-21063 не выбрал безопасной скорости движения, вследствие чего потерял контроль над своим автомобилем. В дальнейшем, неуправляемая легковушка совершил наезд на электроопору.

В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир получили телесные повреждения, с которыми их госпитализировали в больницу.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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