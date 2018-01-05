В Сумах легковушка въехала в столб В результате ДТП на Прокофьева травмированы двое 19-летних мужчин.

29 января, около 10.30, экипаж патрульной полиции получил сообщение о ДТП на улице Прокофьева.

Стражи порядка через несколько минут прибыли на место происшествия. По предварительным данным, 19-летний водитель управляя ВАЗ-21063 не выбрал безопасной скорости движения, вследствие чего потерял контроль над своим автомобилем. В дальнейшем, неуправляемая легковушка совершил наезд на электроопору.

В результате ДТП водитель и его 19-летний пассажир получили телесные повреждения, с которыми их госпитализировали в больницу.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.