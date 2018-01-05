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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20168

Полицейские изъяли нелегальное оружие у семейного дебошира

В ходе урегулирования семейного конфликта в одном из сел Сумского района, полицейские обнаружили и изъяли у 52-летнего сына заявительницы незарегистрированное охотничье ружье.

В дежурную часть Сумского районного отдела полиции обратилась пожилая жительница одного из сел Сумского района с сообщением о семейной ссоре. Для выяснения обстоятельств конфликта на место прибыли полицейские из местного отделения.

Правоохранители выяснили, что виновником семейного скандала является ранее судимый за корыстные преступления 52-летний сын заявительницы, который нигде не работает и постоянно срывает свое плохое настроение на собственной матери.

«Устанавливая причины и обстоятельства ссоры, полицейские выяснили, что в доме хранится незарегистрированное охотничье ружье. Оружие находилось в разобранном состоянии, бережно завернуто в дерюгу, - комментирует Андрей Сердюк, начальник Сумского районного отдела полиции. - Неизвестно каким образом в дальнейшем мужчина мог бы воспользоваться этим оружием, если бы его вовремя не изъяли полицейские».

Изъятую «находку» сотрудники полиции направили для проведения судебно-баллистической экспертизы, а по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Полицейские еще раз обращаются ко всем жителям Сумщины с просьбой добровольно сдавать нелегальное оружие, патроны, предметы, подпадающие под категорию холодного оружия в полицию, чтобы избежать уголовной ответственности за их незаконное хранение. В случае необходимости в получении соответствующих консультаций по этим вопросам, нужно обратиться в дежурную часть полицейского участка по территориальности или к участковому офицера полиции, который обслуживаю данную территорию. Если же кто-нибудь владеет информацией, по фактам незаконного хранения оружия и других опасных предметов, обращайтесь на круглосуточную линию «102», или непосредственно в местные отделов полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие Сумской район
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