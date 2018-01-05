В зимнем чемпионате Сумщины отыграли 7 тур 27 января на поле ФЦ «Барса» состоялись матчи 7 тура зимнего чемпионата области по футболу.

«Барса U17» 0:2 «Колос» (Севериновка, Сумской район) Голы: Билоненко Андрей (39), Вензенко Ярослав (61) «СНАУ» 1:1 «Барса-U19» Голы: Побежко Богдан (67, пен.) - Ругаль Евгений (70+2) После 7 туров турнирную таблицу с 13 очками после 5 игр возглавляет команда «Барса U19», по 9 – у «Гранума» (Снежки) и «Колоса»…