В зимнем чемпионате Сумщины отыграли 7 тур

«Барса U17» 0:2 «Колос» (Севериновка, Сумской район)
Голы: Билоненко Андрей (39), Вензенко Ярослав (61)
«СНАУ» 1:1 «Барса-U19»
Голы: Побежко Богдан (67, пен.) - Ругаль Евгений (70+2)
После 7 туров турнирную таблицу с 13 очками после 5 игр возглавляет команда «Барса U19», по 9 – у «Гранума» (Снежки) и «Колоса»…
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