Следствие окончательно квалифицирует гибель сумского чиновника на охоте после экспертиз

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, пишет УНН.
«Умышленное убийство не подтверждается, но переквалификации ещё нет - ждем результатов экспертизы (это довольно длительная процедура). Как только будет установлено, из чьего оружия был совершен выстрел, будем вручать подозрение - тогда будет решаться вопрос о квалификации происшествия», - сообщили в прокуратуре, отметив, что на охоте, кроме И.Легкого, присутствовали еще несколько человек.
Напомним, 28 января в Сумской области во время охоты застрелили замглаву Лебединской райгосадминистрации. В связи с происшествием полиция начала уголовное производство по статье 115 УК (убийство) и в рамках этого уголовного производства выясняется, что стало причиной трагедии.
Также в полиции не исключают, что это был несчастный случай.
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