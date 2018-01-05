Следствие окончательно квалифицирует гибель сумского чиновника на охоте после экспертиз Следствие по делу о гибели на охоте замглавы Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого примет решение относительно окончательной квалификации события по соответствующей статье Уголовного кодекса после получения результатов экспертиз.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, пишет УНН.

«Умышленное убийство не подтверждается, но переквалификации ещё нет - ждем результатов экспертизы (это довольно длительная процедура). Как только будет установлено, из чьего оружия был совершен выстрел, будем вручать подозрение - тогда будет решаться вопрос о квалификации происшествия», - сообщили в прокуратуре, отметив, что на охоте, кроме И.Легкого, присутствовали еще несколько человек.

Напомним, 28 января в Сумской области во время охоты застрелили замглаву Лебединской райгосадминистрации. В связи с происшествием полиция начала уголовное производство по статье 115 УК (убийство) и в рамках этого уголовного производства выясняется, что стало причиной трагедии.

Также в полиции не исключают, что это был несчастный случай.