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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25179

Следствие окончательно квалифицирует гибель сумского чиновника на охоте после экспертиз

Следствие по делу о гибели на охоте замглавы Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого примет решение относительно окончательной квалификации события по соответствующей статье Уголовного кодекса после получения результатов экспертиз.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, пишет УНН.

«Умышленное убийство не подтверждается, но переквалификации ещё нет - ждем результатов экспертизы (это довольно длительная процедура). Как только будет установлено, из чьего оружия был совершен выстрел, будем вручать подозрение - тогда будет решаться вопрос о квалификации происшествия», - сообщили в прокуратуре, отметив, что на охоте, кроме И.Легкого, присутствовали еще несколько человек.

Напомним, 28 января в Сумской области во время охоты застрелили замглаву Лебединской райгосадминистрации. В связи с происшествием полиция начала уголовное производство по статье 115 УК (убийство) и в рамках этого уголовного производства выясняется, что стало причиной трагедии.

Также в полиции не исключают, что это был несчастный случай.

Право Иван Легкий Убийство Убийство на охоте
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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