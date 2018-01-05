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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Вчера 14:451203

На Сумщине СБУ задержала двух бывших ОБЭПовцев

Задержание двух бывших сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями произведено 29 января.

Как стало известно «Данкору», одному из задержанных уже оглашено подозрение. Речь идет о вымогательстве денег, которое будет квалифицировано или как неправомерная выгода или мошенничество. По неофициальным данным, в рамках этого уголовного производства планируются еще задержания. Проведен ряд обысков. Третий экс-сотрудник ОБЭПа, которого СБУ считает причастным, сейчас ищут.

В УСБУ в Сумской области пока комментария не дали, а пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко отказалась комментировать задержание, сославшись на отсутствие разрешения следователя.

Право Взятка Вымогательство Задержание Мошенничество ОБЭП СБУ
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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