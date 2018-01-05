На Сумщине СБУ задержала двух бывших ОБЭПовцев

Как стало известно «Данкору», одному из задержанных уже оглашено подозрение. Речь идет о вымогательстве денег, которое будет квалифицировано или как неправомерная выгода или мошенничество. По неофициальным данным, в рамках этого уголовного производства планируются еще задержания. Проведен ряд обысков. Третий экс-сотрудник ОБЭПа, которого СБУ считает причастным, сейчас ищут.
В УСБУ в Сумской области пока комментария не дали, а пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко отказалась комментировать задержание, сославшись на отсутствие разрешения следователя.
В Роменском районе две незнакомые женщины «сняли» с 82-летней бабушки порчу и все ее деньги. Обряд «исцеления» пенсионерки стоил потери...
В Кролевце «приобщиться» к работе полиции решил и 30-летний житель Путивля. Мужчина работал по известной схеме «сын в полиции после...
В Сумах разоблачили преподавателя вуза на получении неправомерной выгоды от студентки....
Телефонные аферисты обманули доверчивую жительницу Лебедина....
Сегодня, 24 января, суд избрал меру пресечения депутату Сумского облсовета, начальнику отдела Госэкоинспекции в Сумской области Андрею Божку....