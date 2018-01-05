На Сумщине СБУ задержала двух бывших ОБЭПовцев Задержание двух бывших сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями произведено 29 января.

Как стало известно «Данкору», одному из задержанных уже оглашено подозрение. Речь идет о вымогательстве денег, которое будет квалифицировано или как неправомерная выгода или мошенничество. По неофициальным данным, в рамках этого уголовного производства планируются еще задержания. Проведен ряд обысков. Третий экс-сотрудник ОБЭПа, которого СБУ считает причастным, сейчас ищут.

В УСБУ в Сумской области пока комментария не дали, а пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко отказалась комментировать задержание, сославшись на отсутствие разрешения следователя.