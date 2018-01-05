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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:30252

В Шостке с завтрашнего дня в школах объявлен карантин

Об этом сообщили сегодня, 30 января на заседании исполнительного комитета городского совета.

По информации мэра города Николая Ноги, на заседании городской комиссии по ТБ и ЧС принято решение о временной приостановке учебного процесса в школах города со среды, 31 января до понедельника, 5 февраля включительно, пишет Шостка.info.

На вынужденные каникулы, из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения города, уходят все школьники с 1-го по 11-й класс.

В понедельник, 5 февраля после дополнительного мониторинга уровня заболеваемости, будет принято решение о продлении или завершении карантинных мероприятий, о чем будет сообщено дополнительно.

Общество Грипп Карантин ОРВИ Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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