В Шостке с завтрашнего дня в школах объявлен карантин

По информации мэра города Николая Ноги, на заседании городской комиссии по ТБ и ЧС принято решение о временной приостановке учебного процесса в школах города со среды, 31 января до понедельника, 5 февраля включительно, пишет Шостка.info.
На вынужденные каникулы, из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения города, уходят все школьники с 1-го по 11-й класс.
В понедельник, 5 февраля после дополнительного мониторинга уровня заболеваемости, будет принято решение о продлении или завершении карантинных мероприятий, о чем будет сообщено дополнительно.
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