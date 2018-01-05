В Шостке с завтрашнего дня в школах объявлен карантин Об этом сообщили сегодня, 30 января на заседании исполнительного комитета городского совета.

По информации мэра города Николая Ноги, на заседании городской комиссии по ТБ и ЧС принято решение о временной приостановке учебного процесса в школах города со среды, 31 января до понедельника, 5 февраля включительно, пишет Шостка.info.

На вынужденные каникулы, из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения города, уходят все школьники с 1-го по 11-й класс.

В понедельник, 5 февраля после дополнительного мониторинга уровня заболеваемости, будет принято решение о продлении или завершении карантинных мероприятий, о чем будет сообщено дополнительно.