Мэр Сум ответил отпиской на петицию о мониторинге транспорта в городе Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Мониторинг транспорта».

«В нашем городе уже несколько лет стоит наболевший транспортный вопрос. После повышения цен на проезд в маршрутном транспорте ничего не изменилось к лучшему.

Несколько месяцев назад был введен в работу сервис «GPS мониторинг транспорта г. Сумы». Спустя несколько недель он практически не работает. В данный момент практически невозможно отследить некоторые маршрутки.

В приложении совсем не отображается транспорт на маршрутах: 8, 10, 16, 24, 25, 26, 51, 53, 54, 57, 58, 60.

Некоторые маршруты показывают только 1-3 машины (что является неверным): 1, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 55, 61.

Устройства отключают, так как идет регулярное нарушение графика движения. Маршрутки не ездят, как заявлено, по графику в течение дня, и в вечернее время (после 19.00) позволяют себе совсем съехать с маршрута.

После повышения цен на проезд, ситуация к лучшему никак не изменилась. Люди ездят в старых машинах (с протекающей крышей, сломанными дверьми и т.д.). Машин на маршруте стало только меньше. Жители ожидают на остановке маршрутки до 40 минут!!!! В таком небольшом городе, как Сумы, это непозволительно!

Сколько можно слышать жалобы на маршрутки? Кто контролирует их работу в нашем городе? Кто проверяет предоставление услуг по перевозке пассажиров? Почему они безнаказанно нарушают условия договоров? Хватит создавать отписки на эти вопросы, проверять работу по предупреждениям.

Прошу наладить, заставить использовать систему «GPS мониторинг». С помощь этой системы не только население сможет хотя бы ориентироваться в движении транспорта, а и власти смогут контролировать и выявлять нарушения предоставления услуг по перевозке», - писал автор петиции Анастасия.Козарезова.

Ответ на электронную петицию:

«На сегодня сервис «GPS мониторинг транспорта г. Сумы» дорабатывается. Полностью укомплектованы и на 100% отражаются в режиме он-лайн на указанном веб-портале маршруты городского коммунального транспорта.

По маршрутам городского транспорта, обслуживаемым частными перевозчиками, информируем о следующем:

1. должным образом отражены маршруты №№ 10, 54, 57, 60, 9, 15;

2. маршрут № 25 не отображается по причине досрочного прекращения договора по инициативе перевозчика;

3. маршрут № 26 не показан по причине особого режима работы (в перспективе планируется наладить);

4. маршрут № 51 не показан в виду обслуживание его временным перевозчиком (поскольку сервис создан и содержится на средства перевозчиков, отображение указанного маршрута будет осуществляться после назначения на этот маршрут перевозчика по результатам транспортного конкурса);

5. относительно остального, указанного в электронной петиции следует отметить, что 18.01.2018 на совещании с перевозчиками были рассмотрены вопросы налаживания течение 20 рабочих дней работы интернет-ресурса «GPS мониторинг транспорта г. Сумы», а именно: обеспечение работоспособности GPS-трекеров и 100% отражение подвижного состава на всех маршрутах в режиме он-лайн.