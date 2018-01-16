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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:10281

Подробности пожара на стоянке в Шостке от спасателей

1 февраля в 2:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории автостоянки на ул. Свемовской в г. Шостка.

Звонила жительница расположенного рядом многоквартирного дома, которая увидела возгорание авто.

Через 5 минут на место вызова прибыл дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений. Как было установлено, огнем был охвачен «Mitsubishi Pajero». Также огонь угрожал перекинуться на расположенные по обе стороны от внедорожника ряды легковушек.

В 2:47 удалось локализовать возгорание и предотвратить взрыв топливного бака авто. В 3:25 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожено салон, моторный отсек и передние колеса «Mitsubishi». В результате действия высокой температуры повреждено лакокрасочное покрытие, бампер, фары «Daewoo Lanos» и «Mazda 6», которые ближе всего находились к месту пожара. Другие авто не пострадали.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар Пожар авто Шостка
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